Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Kindergarten - Zeugen gesucht, Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Kindergarten - Zeugen gesucht, Pressemitteilung Nr. 2 Wie bereits berichtet wurde, kam es am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr zu einem Brand auf der Terrasse des Kindergartens in der Johann-Jakob-Astor-Straße. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf schnell gelöscht werden. Hierbei war ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg begann gemeinsam mit der Kriminaltechnik unverzüglich mit der Erforschung der Brandursache. Beim derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Wer verdächtige Personen in der Nähe des Kindergartens und des angrenzenden Astor-Parks wahrgenommen hat, soll sich bitte umgehend mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung setzen.

