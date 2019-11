Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Folgemeldung: Bombendrohung am Rathaus - keine verdächtigen Feststellungen

Duisburg (ots)

Nach einem mehrstündigen Einsatz wegen einer Bombendrohung am Duisburger Rathaus gibt es jetzt Entwarnung: Die Polizei hat bei der Durchsuchung am Donnerstagvormittag (28. November) keinerlei verdächtige Gegenstände im Gebäude festgestellt. Bis zum Geschäftsschluss des Rathauses werden die Einsatzkräfte vor Ort sein. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft die Herkunft der E-Mail sowie Motiv und Hintergrund der Bombendrohung. Der Städtische Außendienst (SAD) ist ebenfalls vor Ort und wird Kontrollen am Haupteingang durchführen. Die Seiteneingänge bleiben heute geschlossen. (stb)

