Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall beim Überholen

SoestSoest (ots)

Am Mittwoch, um 07:37 Uhr, kam es am Weslarner Weg zu einem Unfall. Eine 20-jährige Frau aus Bad Sassendorf war mit ihrem Peugeot recht "flott" auf dem Weslarner Weg in Richtung Soest unterwegs. Nachdem sie bereits ein Fahrzeug überholt hatte, setzte sie ein zweites Mal auf der Strecke zum Überholen an. Dabei kam sich links auf den Seitenstreifen und verlor die Gewalt über ihr Auto. Der Peugeot überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Autodach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße blieb bis 09:45 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. (lü

