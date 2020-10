Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall - 21-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Mittwochnachmittag (07.10., 15.29 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich der Kölkebecker Straße/ Harsewinkeler Straße ein Alleinunfall eines Transporter-Fahrers, der sich hierbei schwere Verletzungen zuzog.

Der 21-jährige Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Kölkebecker Straße in Richtung Harsewinkeler Straße. Eigenen Angaben nach bremste der 21-Jährige vor dem Einmündungsbereich zu spät, so dass der Transporter durch eine Vollbremsung ins Schleudern geriet und über die Harsewinkeler Straße hinaus von der Fahrbahn abkam. Hierbei kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam an der Böschung zum Liegen.

Der eingesetzte Rettungsdienst versorgte den Harsewinkeler zunächst vor Ort und transportierte den jungen Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

