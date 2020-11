Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Am Bahnsteig ohne Mund-Nasen-Schutz

LippstadtLippstadt (ots)

Ohne Mund-Nasen-Schutz war am Mittwochmorgen, gegen 10:10 Uhr, ein unbekannter Mann am Bahnhof unterwegs. Als er von einem Zeugen darauf angesprochen wurde, reagierte er aggressiv, spuckte in die Richtung des Zeugen und drohte mit Prügel. Daraufhin verließ er den Bahnhof in Richtung Jakob-Koenen-Straße. Eine Fahndung der hinzugerufenen Polizei blieb erfolglos. Der Mann war etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß. Er trug einen Bart und eine Glatze. Er war mit einer grünen Jacke und einer blaue Hose bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell