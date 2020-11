Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Falsch abgebogen

SoestSoest (ots)

Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung abgebogen ist am Mittwoch, gegen 14:10 Uhr, ein VW-Fahrer aus der Straße Krummel. Ein Streifenwagen war gerade auf der Walburger-Osthofen-Wallstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und konnte den Autofahrer in Höhe der Stiftstraße anhalten. Dieser gab an, keine Ausweisdokumente mitzuführen. Bei der Abfrage der Daten zum Führerschein verhaspelte er sich schon beim Geburtsdatum. Daraufhin gab er zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 16-jährige Werler wies sich anschließend mit seinem Personalausweis aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (wo)

