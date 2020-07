Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200727.4 Itzehoe: Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Personen

Itzehoe (ots)

Am 25.07.2020 um 03.55 Uhr kam es zu einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung am Berliner Platz in Itzehoe.

Ein 36jähriger Itzehoer wollte gemeinsam mit Bekannten, einer 23jährigen aus Oldenborstel und einem 27jährigen Itzehoer eine Gaststätte am Berliner Platz aufsuchen. Der Betreiber hatte der Gruppe aber erklärt, dass keine weiteren Gäste mehr in die Gaststätte dürften, so dass diese die Lokalität wieder verließen. Direkt vor der Gaststätte traf man dann auf eine größere Personengruppe von 10-12 Personen und es kam ohne ersichtlichen Grund zum Streit, der so eskalierte, dass es in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 36jährige erhielt aus der Gruppe heraus mehrere Faustschläge ins Gesicht, so dass er am Auge und an der Nase verletzt wurde. Der 27jährige Itzehoer wurde mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert, so dass dieser zu Boden ging und auch dort noch mehrfach mit Füßen getreten wurde. Er erlitt dabei zumindest augenscheinlich keine Verletzungen, während der 36jährige zur ambulanten Behandlung mit dem mittlerweile eingetroffenen RTW ins Klinikum gebracht wurde. Eine Beschreibung der Personen konnten die Geschädigten und die Zeugin aufgrund der Situation nicht abgeben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Zeugen, die die Schlägerei mitbekommen und oder am Tatort etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Itzehoe unter Tel. 04821 / 602-0 in Verbindung zu setzen.

