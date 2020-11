Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Senioren durchschauen Masche

Kreis SoestKreis Soest (ots)

Am Mittwoch versuchten Telefonbetrüger mit verschiedenen Maschen wieder in mehreren Fällen ältere Menschen hinter das Licht zu führen. Besonders im Bereich Ense und Werl, sowie in Soest und Möhnesee, gab es viele Anrufe durch "falsche Polizisten". Glücklicherweise waren die angerufenen Senioren auf Zack und durchschauten das perfide Spiel. In den meisten Fällen legten sie einfach auf. "Genau richtig", lobt die Polizei und rät weiterhin: teilen Sie niemals persönliche Daten mit und händigen Sie kein Geld oder andere Wertsachen an unbekannte Personen aus! (wo)

