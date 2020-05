Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Nachbarn handeln schnell

Vergessene Teelichter führten am Donnerstag in Hattenhofen zu einem Wohnungsbrand.

Ulm (ots)

Gegen 22.20 Uhr sah eine Anwohnerin starken Rauch, der aus einem benachbarten Gebäude in der Hauptstraße kam. Die Frau setzte sofort den Notruf ab und klingelte an dem Gebäude Sturm. Durch das Klingeln erwachte ein im Gebäude wohnhafter Mann. Er und ein Nachbar begannen, den in einem Wohnzimmer ausgebrochenen Brand mit Wasserflaschen zu löschen. In dem Raum war offensichtlich eine Frau eingeschlafen. Die Feuerwehr brachte sie nach draußen. Mit Verdacht auf Rauchvergiftung kam sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau vergessen haben, auf einer Holzkiste brennende Teelichter zu löschen. Dadurch gerieten die Kiste und im weiteren Verlauf der Holzboden in Brand. Der Mitbewohner blieb glücklicherweise unverletzt, vermutlich wegen des schnellen Handelns der Nachbarn. Die Polizei (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 1.000 Euro. Die Feuerwehren aus Hattenhofen, Uhingen und Schlierbach waren mit acht Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften am Brandort.

+++0852258

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell