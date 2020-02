Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen) Lkw-Fahrer verursacht hohen Sachschaden 11.02.2020

Tengen (ots)

Sachschaden von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf der B 314 entstanden. Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer war von Singen in Richtung Waldshut-Tiengen unterwegs, als er kurz vor der Abzweigung nach Kommingen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanken prallte. Durch den Aufprall wurden die Planken auf einer Länge von rund 50 Meter stark beschädigt. Am Lkw entstand nur ein leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell