Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in ein Einfamilienhaus

OchtrupOchtrup (ots)

Unbekannte Täter stiegen am Dienstag (10.11.2020) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Riedweg ein. Sie entwendeten eine Stereoanlage sowie Bargeld aus einer Euro-Münz-Sammlung. Der genaue Betrag ist unbekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten in sämtlichen Räumen Schränke, Kommoden, Nachttische und kleinere Behältnisse nach Wertgegenständen und Geld. Hinweise auf Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ochtrup bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell