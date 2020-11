Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Auto rammt Scheune, Absperrung

SteinfurtSteinfurt (ots)

Eine 50-jährige Frau aus Bad Bentheim ist am Montag (09.11.2020) gegen 16.20 Uhr auf der Straße Wester in Höhe der Hausnummer 405 mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen die Mauer einer Scheune gefahren. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mauer musste mit Bauzäunen und Lichtsignalen abgesichert werden, da eine Einsturzgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Einer ersten Auswertung der Spurenlage zufolge fuhr die 50-Jährige auf der Straße Wester in Richtung Ochtruper Innenstadt. Aus nicht nachweisbaren Gründen kam sie nach rechts von Fahrbahn ab, beschädigte drei Verkehrsschilder sowie einen Mast und prallte schließlich gegen die Scheunenmauer. Die Frontseite des braunen Fords wurde stark beschädigt. An der Unfallstelle erschienen neben der Polizei und einem Rettungswagen auch die Feuerwehr sowie ein Sachverständiger, der die Schäden an der Scheune in Augenschein nahm. Die Beurteilung sowie die Ermittlungen dauern an. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

