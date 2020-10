POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch/ Fahrzeug-Einbrüche/ Taschendiebe

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Zwischen dem 1. und dem 15. Oktober wurde versucht, in eine Erdgeschosswohnung am Hombrucher Weg einzubrechen. Dem Wohnungsinhaber waren die Hebelmarken an Balkontür und Fenster bis dato nicht aufgefallen. Erst ein Besucher bemerkte die Einbruch-Spuren.

Am Wochenende gab es mehrere Einbrüche in Fahrzeuge. An der Erzstraße öffneten Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag einen geparkten Seat Leon, durchwühlten den Wagen und stahlen einen Schlüsselbund sowie Kleingeld. An der Wilhelm-Wessel-Straße wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen diverse Bekleidungsstücke, Sonnenbrille und eine Tasche aus einem unter einem Carport stehenden Pkw gestohlen. Am Hagebuttenweg schlugen Unbekannte in der Nacht zum Freitag die Scheibe eines roten Opel Astra ein und stahlen eine im Fahrzeug liegende Handtasche mit Geldbörse sowie ein mobiles Navigationsgerät. Die Polizei warnt immer wieder: Ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen. Das gilt auch für kurze Abwesenheiten, zum Beispiel während des Einkaufs oder eines Spaziergangs am Waldrand. Immer wieder genügt bereits das in der Mittelkonsole abgelegte Kleingeld als Anreiz für Gelegenheitsdiebe. Im konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Freitag waren wieder Taschendiebe in Iserlohn unterwegs. Gegen 12.25 Uhr verwickelte ein Unbekannter eine 88-Jährige in einem Discounter an der Baarstraße in ein Gespräch. Sie verstand den Fremden nicht und ging weiter. Zwei Minuten später stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Der Unbekannte, der möglicherweise der Dieb sein könnte, ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und war mit einem knielangen, schwarzen Mantel bekleidet. Andere Zeugen beobachteten, dass er sich in Begleitung einer etwa 30-jährigen, ca. 1,55 Meter kleinen Frau befand. Sie ist schmal, trug silberne hängende Ohrringe und war ebenfalls mit einem schwarzen Mantel bekleidet.

Gegen 13.34 Uhr bestahlen Taschendiebe eine 89-jährige Iserlohnerin. Sie hatte kurz zuvor noch Kontoauszüge geholt und die Bankkarten dann mit ihrer Geldbörse in der Handtasche verstaut. So ging sie zum Einkaufen in einen Supermarkt an der Mendener Straße. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und das Portemonnaie weg war. Etwa zehn Minuten nach ihr erwischte es in einem Discounter an der Westfalenstraße eine 75-jährige Iserlohnerin. Um 12.55 Uhr wollte sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen und stellte fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und die Geldbörse weg war. Die Handtasche hatte während des Einkaufs an ihrem Rollator gehangen. Die Polizei warnt: Diebe schlagen immer wieder im vertrauten Einkaufsmarkt "um die Ecke zu". Deshalb sollten Kunden ihr Portemonnaie oder andere Wertsachen immer in Innentaschen von Jacken/Mänteln verwahren, keinesfalls aber mit oder ohne Handtasche in den Einkaufskorb legen.

