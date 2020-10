Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Humpelnder Dieb klaut Säge

Halver (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstag gegen 0.30 Uhr in der Mühlenstraße in einen weißen Ford Transit eingedrungen und hat eine Säbelsäge aus dem Fußraum gezogen. Bilder einer Videoüberwachung der Firmen-Einfahrt zeigen, wie der Mann den Wagen öffnet. Der Unbekannte trug eine weiße Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und Schuhe mit weißen Sohlen. Er wird auf etwa 25 bis 40 Jahre geschätzt, hat eine kräftige Statur und schütteres Haar. Der Mann zieht beim Gehen das rechte Bein nach. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

