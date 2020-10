Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Galvanikhalle ausgebrannt.

Neuenrade (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am heutigen Nachmittag, gegen 16.40 Uhr, in der Osemundstraße die Halle eines Galvanikbetriebes in Brand. Die Halle brannte in voller Ausdehnung. Teile des Daches sind eingestürzt. Die Bevölkerung ist angehalten, Fenster und Türen weiterhin geschlossen zu halten sowie das Freie im nahen Umfeld zu meiden. Hinweise zu Verletzten bestehen zur Zeit nicht. Die Löscharbeiten dauern an. Das Ordnungsamt kümmert sich um die Anwohner, die heute Nacht nicht in ihre Wohnungen zurück können. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an, eine Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

