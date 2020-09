Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Überholvorgang in Varel mit Folgen - 17-jähriger Leichtkraftradfahrer streift Schaufel eines Radladers und verletzt sich schwer

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen um 08:25 Uhr kam es auf der Westersteder Straße (K105) in Varel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radlader und einem Leichtkraftrad. Beide befuhren hintereinander die Westersteder Straße in Richtung Altjührden. Der 16-jährige Zweiradfahrer aus Bockhorn setzte zum Überholen des von einem 17-jährigen aus Rastede gefahrenen Radladers an, als dieser nach links auf ein Grundstück abbog.

Hierbei striff der Zweiradfahrer die Schaufel des Radladers, zog sich dabei eine größere Schnittverletzung am Fuß zu und wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Am Leichtkraftrad sowie an der Frontschaufel entstehen Sachschäden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

(1006931)

