Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 85-jähriger leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend ereignete sich in der Freiligrathstraße/Triftweg auf dem Radweg vor dem dortigen Verbrauchermarkt gegen 18.00 Uhr ein Unfall, bei dem ein 85-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde.

Ein 13-jähriger Radfahrer wollte den 85-Jährigen überholen und setzte zum Überholvorgang an. Der 85-Jährige beabsichtigte zeitgleich mit seinem Fahrrad abzubiegen, so dass die Beteiligten in Höhe der Auffahrt des dortigen Verbrauchermarktes kollidierten und stürzten.

Der Pedelec-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. An den Zweirädern entstanden Sachschäden.

(1005096)

