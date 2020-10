POL-ME: Beim Handy-Verkauf mit Schusswaffe beraubt - Hilden - 2010071

Polizei Mettmann

Am Montagabend des 12.10.2020, ab 18.00 Uhr, bot ein 45-jähriger Mann aus Hilden ein hochwertiges Smartphone der Marke Samsung (Galaxy S20) auf einer bekannten Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf an. Schon gegen 21.50 Uhr meldete sich ein potentieller Käufer, der sich als Antonio aus Wuppertal vorstellte und Interesse an dem angebotenen Handy bekundete. Schnell wurde man sich einig, dass das Mobiltelefon und die Bezahlung noch am selben Abend persönlich übergeben werden sollten.

Gegen 23.00 Uhr meldete sich der vermeintliche Käufer dann telefonisch, aber mit unterdrückter Nummer. Der angeblich ortsunkundige Anrufer befand sich nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Kastanienweg in Hilden, in Höhe eines Hochhauses mit der Nummer 17. Er schlug diesen Ort deshalb als Treffpunkt vor.

Nur wenige Minuten später erreichte der 45-jährige Hildener den Übergabeort. Dort traf er auf den vermeintlichen Käufer. Doch kaum hatte der Verkäufer das Smartphone zur Ansicht überreicht, zog der Unbekannte plötzlich eine Schusswaffe aus der Tasche. Damit zielte er auf den Kopf des 45-Jährigen und drohte diesen zu töten, falls er nicht sofort verschwinden würde. Weil zur gleichen Zeit auch noch die dunkle Stimme einer zweiten unbekannten Person, die sich in der Dunkelheit scheinbar sehr nahe verborgen hielt, die gleiche Drohung aussprach, flüchtete der Überfallene vom Tatort. Wohin die zwei Räuber mit dem erbeuteten Smartphone flüchteten, ist unbekannt. Jedoch meint der Geschädigte das zeitnahe Starten und das fluchtartige Wegfahren eines unbekannten Wagens im nahen Bereich der Straße Auf dem Driesch gehört zu haben.

Der Geschädigte alarmierte unverzüglich die örtliche Polizei über den Raub. Von dort sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen oder einem verdächtigen Fahrzeug verliefen jedoch leider ohne einen schnellen Erfolg.

Die Hildener Polizei hat ein Strafverfahren wegen schwerem, bewaffnetem Raub und weitere Fahndungs- sowie intensive Ermittlungsmaßnahmen dazu eingeleitet. Der vermeintliche Handy-Käufer, der angebliche Antonio aus Wuppertal, wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlicher Südländer,

- ca. 20 Jahre alt,

- ca. 170 cm groß, normale Statur,

- dunkle, kurz geschnittene Haare,

- ohne Bart,

- Brillenträger,

- bewaffnet mit einer schwarzen Pistole.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen vor während oder nach der genannten Tatzeit am Kastanienweg in Hilden sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

