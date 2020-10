Polizei Mettmann

POL-ME: Schwere Kollision mit einem PKW der ordnungsgemäß wendet - Ratingen - 2010069

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 12.10.2020, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Ratingen, mit einem schwarzen PKW Audi A6, die Mülheimer Straße in Ratingen-Mitte, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Breitscheid. Dabei bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende 60-jährige Ratingerin, vor der Einmündung der Straße Zum blauen See abbremste, nach links blinkte und sich dann mit ihrem schwarzen PKW Skoda Yeti auch ordnungsgemäß nach links auf eine dafür besonders markierte Spur zum Linksabbiegen einordnete.

Aus ungeklärter Ursache fuhr der Audi-Fahrer auf seiner Geradeausspur nicht problemlos rechts an dem Skoda vorbei. Vielmehr leitete er nach eigenen Angaben eine starke Bremsung ein, bei welcher er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über die große Limousine verlor. Mit großer Wucht prallte der A6 in die Fahrerseite des Skodas.

Bei der schweren Kollision wurde die 60-jährige Skoda-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Der 22-jährige Unfallverursacher und ein 40-jähriger Beifahrer im Audi blieben nach eigenen Angaben unverletzt.

An den beiden nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 54.000,- Euro. Sie wurden von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell