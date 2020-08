Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sucht Zeugen

Zu schnell waren zwei Motorradfahrer am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr waren die Motorräder in der Blaubeurer Straße in Richtung Ulm unterwegs. Ein Zeuge beobachtete, dass beide sehr schnell fuhren und trotz des Verbots andere Fahrzeuge überholen würden. Deshalb informierte er die Polizei. Die kam, stoppte die Männer in Ulm und kontrollierte die 20- und 21-Jährigen Fahrer. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten auch die Führerscheine der Männer sicher. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben über die Fahrweise der beiden dunkel bekleideten Motorradfahrer machen können und die möglicherweise gefährdet wurden.

++++1507818

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell