Bereits am Montag wurde ein Mädchen in Reinstetten leicht verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr spazierte eine Mutter im Mühlweg. Ihre 5 und 7 Jahre alten Töchter begleiteten sie auf ihren Fahrrädern. Weil ein Zweiradfahrer kam lenkten die Kinder jeweils auf die rechte und linke Seite der Fahrbahn. Der Mopedfahrer fuhr an den Kindern vorbei und streifte das ältere Kind. Die 7-Jährige stürzte am linken Straßenrand. Der Zweiradfahrer stoppte kurz, fragte nach dem Wohlbefinden des Mädchens, fuhr dann aber in Richtung Goppertshofen davon. Das Kind blieb leicht verletzt zurück. Den Sachschaden an dem Fahrrad schätzt die Polizei auf ungefähr 100 Euro. Die Polizei aus Ochsenhausen (07352/202050) sucht nun diesen Mopedfahrer. Er wird auf eine Größe von ungefähr 190 cm und ein Alter von etwa 19 Jahren geschätzt. Er soll schwäbisch gesprochen haben. Getragen haben soll er eine grüne Arbeitshose, eine schwarze Motorradjacke und einen schwarzen Motorradhelm.

