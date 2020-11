POL-ST: Lengerich, Radfahrer schwer verletzt

Polizei Steinfurt

Auf der Schlenkhoffstraße ist es am Dienstag (10.11.2020) gegen 14.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 61-jähriger Radfahrer aus Lengerich schwer verletzt wurde. Eine 23-jährige Ladbergerin fuhr zunächst in einem schwarzen BMW auf der Schlenkhoffstraße in Richtung Dyckerhoffstraße. Auf Höhe der Hausnummer 51 kam ihr der 61-Jährige auf seinem Fahrrad entgegen. Auf der Fahrbahn - eine Spielstraße - befinden sich zur Verkehrsberuhigung mehrere gepflasterte Bodenschwellen. Zeugenaussagen zufolge verreißt der Radfahrer auf einem dieser Hubbel den Fahrradlenker. Der Lengericher stürzt und prallt auf die Windschutzscheibe des BMWs. Er verletzt sich schwer und wird mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die 23-Jährige bleibt unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 1.850 Euro.

