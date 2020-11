Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Fußgänger schwer verletzt

SteinfurtSteinfurt (ots)

Auf der Wemhöferstiege in Burgsteinfurt ist am Montag (09.11.2020) gegen 19.30 Uhr ein Fußgänger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 57-jährige Steinfurter wollte gerade die Wemhöferstiege in Richtung Innenstadt überqueren, als ihn der graue Renault eines 49-jährigen Steinurters erfasste. Der Fußgänger fiel zunächst seitlich auf die Motorhaube des Autos und dann auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 49-jährige Renault-Fahrer war zuvor auf der Leerer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Er bog nach rechts in die Wemhöferstiege ein und wollte dann direkt nach links auf den Parkplatz einer Imbissbude fahren. Er übersah den Fußgänger - es kam zur Kollision. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1800 Euro geschätzt.

