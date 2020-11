Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in mehreren Fällen, Täter festgenommen, U-Haft angeordnet.

RheineRheine (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag (02.11.2020) zwischen 02.35 Uhr und 02.45 Uhr zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die sich an verschiedenen Pkws im Stadtteil Dorenkamp zu schaffen gemacht hatten. Beide Tatverdächtige kommen aus Rheine und sind 20 und 23 Jahre alt. Der 20jährige Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Das verdächtige Duo wurde in der besagten Nacht von der Polizei observiert. Die Beamten beobachteten, wie die beiden Männer an der Sprickmannstraße einen VW Passat öffneten und durchsuchten. Noch bevor die Polizisten die Beiden festnehmen konnten hatten diese sich in der unmittelbaren Nähe zum ersten Tatort zu einen braunen Hyundai begeben und diesen ebenfalls geöffnet. Aus diesem Fahrzeug entwendeten sie eine Brille und eine Handyhalterung. Unmittelbar nach dieser Tat nahm die Polizei dann beide fest. Aufgrund eines früheren Haftbefehls ordnete ein Richter für den 20jährigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Für den 23jährigen Tatverdächtigen trafen Haftgründe nicht zu. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er wieder entlassen. Das Duo steht darüber hinaus in Verdacht, für mindestens zwölf weitere Diebstähle aus Pkw verantwortlich zu sein. Auch ein E-Bike-Diebstahl in Hörstel soll zu ihren Lasten gehen. Darüber hinaus wird einer der Täter verdächtigt, ein Auto gestohlen zu haben. Ob die Täter für weitere Straftaten in Frage kommen, wird derzeit geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell