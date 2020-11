Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Schule

Steinfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag (10.11.2020) gegen 00.15 Uhr sind unbekannte Täter in eine Schule an der Bismarckstraße in Burgsteinfurt eingestiegen. Die Einbrecher beschädigten der Spurenlage zufolge ein Bürofenster an einem Gebäude, das im hinteren Bereich des Schulgeländes liegt. Durch das Fenster gelangten sie in einen Büroraum. Dort durchsuchten sie mehrere Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es nicht. Die Polizei in Steinfurt bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden unter 02551/15-4115.

