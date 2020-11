Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, schwerverletzte Radfahrerin

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Fahrrad ist am Montag (09.11.2020) gegen 10.20 Uhr eine 25-jährige Ibbenbürenerin schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Ledder Straße in Höhe der Einmündung Raheneschstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 39-jährige Osnabrückerin mit einem blauen Fiat zunächst auf der Ledder Straße in Richtung Laggenbeck. Die 25-Jährige war auf ihrem Fahrrad direkt vor dem Fiat in derselben Richtung unterwegs. Dann wollte sie nach links in die Raheneschstraße einbiegen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Osnabrückerin fuhr trotz eingeleiteter Notbremsung von hinten gegen das Rad der Ibbenbürenerin. Die 25-Jährige schlägt mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf und wird schwer verletzt. Sie muss mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die Osnabrückerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.100 Euro.

