Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kfz-Aufbruch

RheineRheine (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag (08.11.2020), von 16.30 Uhr bis 09.00 Uhr, haben unbekannte Täter am Engelsweg einen schwarzen Opel aufgebrochen. Die Scheibe an der Beifahrerseite wurde mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Die Täter entwendeten von der Rücksitzbank einen tragbaren Lautsprecher im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05971/938-4215 zu melden.

