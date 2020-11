Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Diebstahl von Autoreifen

LadbergenLadbergen (ots)

In der Nacht zu Freitag (06.11.2020) zwischen 23.00 Uhr 09.30 Uhr haben unbekannte Täter an einem Autohof an der L597/Espenhof insgesamt 15 hochwertige Autoreifen von einem Lkw-Anhänger gestohlen. Die Täter schlitzten ersten Erkenntnissen zufolge die Plane des Aufliegers mit einem unbekannten Gegenstand ein Stück auf, um sich einen Überblick über die geladene Ware zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie die Reifen aus dem Anhänger. Die Polizei stellte entsprechende Spuren fest, die auf ein gewaltsames Eindringen in den Auflieger sowie den Diebstahl hinweisen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 entgegen.

