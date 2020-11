Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Autohof Espenhof, Kraftstoffdiebstahl

LadbergenLadbergen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (05.11.) auf Freitag wurde auf dem Autohof Espenhof aus zwei LKW-Zugmaschinen Dieselkraftstoff im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro entwendet. Im ersten Fall hatte der Fahrer einer weißen MAN Zugmaschine seinen Zug gegen 21.00 Uhr abgestellt. Zuvor hatte er für etwa 430 Euro getankt. Er legte sich in seinem Fahrzeug schlafen. Morgens, gegen 06.30 Uhr, stellte er fest, dass der Tank bis auf einen kleinen Rest leer war. Sofort schaute er nach, konnte aber an den beiden Fahrzeugtanks nichts Auffälliges feststellen. Die Tankdeckel saßen ordnungsgemäß auf den Einfüllstutzen. Ähnlich verhielt es sich im zweiten Fall. Hier hatte der Fahrer eines Volvo Lkws seinen Zug um 20.00 Uhr abgestellt. Auch hier hatte der Fahrer zuvor für etwa 770 Euro getankt. Nachdem er geschlafen hatte, stellte er gegen 05.30 Uhr den Diebstahl fest. Wie in dem ersten Fall waren die Tankdeckel von außen unbeschädigt. Offensichtlich haben der oder die Täter mit einer Pumpe und mehreren größeren Behältern den Kraftstoff abgepumpt. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zu diesem Dieseldiebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die ein größeres Fahrzeug oder eine oder mehrere Personen in verdächtiger Weise im Gebiet des Espenhofs gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

