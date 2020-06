Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Eingestiegen

Elchesheim-Illingen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag durch ein Fenster in ein Firmengebäude in der Straße "Am Alten Wald" eingestiegen. Anschließend wurden diverse Räume und Schränke durchsucht. Die ungebetenen Besucher entwendete mehrere Elektrogegenstände sowie einen Firmenwagen, bevor sie letztlich unentdeckt das Weite suchte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

