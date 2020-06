Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Technischer Defekt

Gernsbach (ots)

Nach ersten Ermittlungen dürfte der technische Defekt an einer Waschmaschine am Sonntagvormittag die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sowie die Feuerwehr aus Gernsbach auf den Plan gerufen haben. Ein Anwohner der Hoeschstraße bemerkte gegen 10.30 Uhr, dass aus der Waschküche Rauch drang, weshalb er einen Feuerlöscher ergriff und sich an die Löscharbeiten machte. Die Wehrleute führten anschließend eine Zweitlöschung durch und belüfteten das Gebäude. Der Anwohner wurde durch seinen Einsatz leicht verletzt. Die Ermittler bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

