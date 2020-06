Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gamshurst - Mutmaßlicher Buntmetalldieb gefasst

Gamshurst (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gelang in der Nacht auf Montag unweit der L87 die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Buntmetalldiebs. Die Ermittler wollten kurz vor 2 Uhr die Insassen eines Wagens mit französische Zulassung einer genaueren Überprüfung unterziehen. Hierbei missachtete der Fahrer die Anhaltesignale der Beamten und beschleunigte seinen Renault in Richtung eines Feldwegs. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte der Flüchtende sein Fahrzeug ab und die beiden Fahrzeuginsassen suchte zu Fuß das Weite. Unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers und mehrerer Streifen gelang wenig später die vorläufige Festnahme eines 42 Jahre alten Mannes. Von seinem Komplizen fehlt bislang jede Spur. Eine Überprüfung des Fahrzeugs förderte eine verdächtige Menge an Buntmetall ans Licht. Gegen den 42-Jährige wird nun wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

