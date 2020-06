Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Spiegelstreifer mit Folgen

Hügelsheim (ots)

Ein 24-jähriger Suzuki-Fahrer war am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr im Bruchweg von der Oberwaldstraße kommend in Richtung Hauptstraße unterwegs. Nach der Einmündung zur Bannwaldstraße wollte der Fahrer geradeaus an den am Fahrzeugrand geparkten Autos vorbeifahren. Gleichzeitig fuhr ein 51-Jähriger mit seinem VW in entgegenkommender Richtung, wodurch es zum Streifen der beiden Außenspiegel und einem Schaden von etwa 200 Euro kam. Bei der Unfallaufnahme mussten die Beamten des Polizeireviers Rastatt feststellen, dass der Suzuki-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Fahrzeugführer auch noch unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der junge Mann lenkte seinen Wagen mit über einem Promille. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

