Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Motorrad gestohlen

SaerbeckSaerbeck (ots)

Am Freitag (06.11.2020) in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.10 Uhr ist an der Riesenbecker Straße, die zum Bioenergiepark führt, ein hochwertiges Motorrad gestohlen worden. Der Eigentümer hatte das Krad - ein optisch auffälliger blauer Chopper der Marke American Ironhorse - wegen eines technischen Defekts abgestellt. Er organisierte ein Auto mit Anhänger, um das Motorrad abzutransportieren. Als er zum Abstellort zurückkehrte, was die verschwunden. Hinweise zu Tätern gibt es nicht. Auch wie das Motorrad entwendet wurde, ist unklar. Die Polizei in Emsdetten bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

