Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahrraddieb gestellt - Eigentümer gesucht.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Morgen des 9. September 2020 konnten Polizeibeamte durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin einen Fahrraddieb fassen. Der 26-jährige Mann aus Bad Salzuflen hatte am Schulzentrum Lohfeld an der Heldmannstraße ein rotes Fahrrad der Marke Hercules gestohlen und wollte damit flüchten. Noch in Tatortnähe konnte der Fahrraddieb gestellt und das Fahrrad sichergestellt werden. Bislang konnte noch kein Eigentümer des roten Damenrades ermittelt werden. Dieser oder diese möge sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 in Verbindung setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell