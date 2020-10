Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Drei Motorroller gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstag und Sonntag stahlen Unbekannte drei Motorroller. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Ein Mofa der Marke "Rex" im Wert von 450 Euro verschwand von Donnerstag auf Freitag am Bahnhof in Lage-Kachtenhausen. Einen weiteren roter Roller der Marke "Rex" stahlen Diebe zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag. Der Eigentümer hatte sein Kleinkraftrad verschlossen auf einem Hinterhof in der Gerichtsstraße abgestellt. Ein schwarzer Roller verschwand zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. Der Hersteller ist in diesem Fall nicht bekannt. Ihre Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib der Motorroller richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

