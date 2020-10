Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Sonntagvormittag befuhr eine 41-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem weißen Ford Mondeo die Fürstenallee in Richtung der Gauseköte. Auf Höhe eines Feldweges beabsichtigte die 41-Jährige gegen 11:40 Uhr zunächst nach rechts abzubiegen. Sie setzte den Blinker entsprechend nach rechts. Der ihr folgende 82-jährige Fahrer eines VW Passats aus Schlangen wollte an dem Ford vorbeifahren. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, touchierten sie sich seitlich. Der VW kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 82-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

