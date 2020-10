Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Zwei Brände

Lippe (ots)

(sb) In der Nacht zu Sonntag, 04.10.20, kam es zu zwei Brände von landwirtschaftlichen Gebäuden. Gegen 21:55 Uhr brannte an der Wiembecker Straße ein Kuhstall. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Kälber musste durch einen Tierarzt eingeschläfert werden. Gegen 00:30 Uhr brannte eine Scheune an der Straße "Funkenbruch", welche u. a. als Pferdestall genutzt wird. Die Pferde konnten unverletzt aus dem Gebäude geholt werden. Die Scheune konnte von der Feuerwehr nicht gerettet werden und brannte komplett ab. In beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar. Die Direktion Kriminalität der Polizei Lippe bittet um Hinweise zu gegebenenfalls verdächtigen Wahrnehmungen unter 05231/609-0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell