Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinwirkung

Lippe (ots)

(sb) Am Freitag, 02.10.20, gegen 18:05 Uhr befuhr ein 34-jähriger Detmolder mit seinem Kleinkraftrad die Siegfriedstraße in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-Jährigen fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem war der Detmolder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

