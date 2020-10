Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Donnerstagmittag wurde ein 6-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße leicht verletzt. Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus Oerlinghausen mit einem blauen Audi die Straße in Richtung Oerlinghausen. Das Mädchen stand zunächst auf dem Gehweg, der parallel zur Fahrbahn verläuft. Plötzlich betrat die 6-Jährige die Fahrbahn. Obwohl die 44-Jährige sofort bremste, erfasste der Audi das Mädchen und lud es auf die Motorhaube auf. Anschließend stürzte sie auf die Straße. Die Verletzungen sind glücklicherweise nur leichter Art, so dass das Mädchen nach ambulanter Behandlung wieder aus der Klinik entlassen werden konnte. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

