Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Hillentrup. Einbrecher erbeutet Bargeld.

Lippe (ots)

Einen dreistelligen Eurobetrag erbeutete ein Einbrecher, der sich am Donnerstagabend gewaltsam Zugang zu einem Blumenladen in der Hauptstraße verschaffte. Der bislang Unbekannte drückte ein auf Kipp stehendes Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Eine Zeugin sah den männlichen Täter, der dunkel gekleidet war und helle Schuhe trug. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

