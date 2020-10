Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Schrebergärten.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntag und Mittwoch verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu mindestens zwei Schrebergärten "Am Hopfenberg". In einem Fall stahlen die Täter Lebensmittel von geringem Wert. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

