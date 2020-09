Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrszeichen entwendet!

Masburg (ots)

In der Eppenberger Straße in Masburg wurde ein Verkehrszeichen 30 km/h entwendet. Dies stellte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Cochem am Morgen des 11.09.2020 fest. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Cochem.

