Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Möbel geklaut.

Lippe (ots)

Aus einem Lagerraum einer Firma am Heerser Weg stahlen Unbekannte Möbel im Wert von zirka 4.000 Euro. Diese standen dort seit dem 18. September bereit und sollten am Montag verladen werden. Wie sich die Diebe Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft haben, steht nicht fest. Die Diebe müssen mindestens mit einem Kleintransporter am Tatort vorgefahren sein. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

