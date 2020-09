Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Vergangenen Samstag parkte ein 32-jähriger Mann aus Lemgo seinen fast neuen Ford Transit auf dem Parkplatz am Waldfriedhof "Auf dem Kupferberg". Zwischen zirka 9 und 11:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Ford am hinteren linken Radkasten und verursachte damit Sachschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Ihre Hinweise dazu nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell