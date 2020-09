POL-IZ: 200929.2 Wilster: Einbruch in Gemeindehaus

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannter in das Gemeindehaus einer Kirchengemeinde in Wilster eingedrungen. Beute machte er keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 18.20 Uhr, bis Sonntag, 16.00 Uhr, verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Gebäude der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in der Straße Am Markt. Das Aufbrechen einer innen liegenden Bürotür gelang dem Unbekannten nicht. Beute machte der Eindringling nach derzeitigen Erkenntnissen keine.

Hinweise auf den ungebetenen Gast gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

