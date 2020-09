Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200928.14 Meldorf: Geldbörsendiebstahl während des Einkaufs

Meldorf (ots)

Freitagmittag ist es in einem Geschäft in Meldorf zu einem Diebstahl eines Portemonnaies aus einem Einkaufswagen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Gegen 13.50 Uhr hielt sich die Anzeigende gemeinsam mit einem Bekannten in dem Penny-Markt am Raiffeisenplatz auf. Während des Shoppens deponierte sie leichtsinnigerweise einen Stoffbeutel samt Geldbörse im Einkaufswagen. Als sie sich angeregt mit ihrem Begleiter unterhielt, griff ein Dieb in den Wagen und entwendete das Portemonnaie samt Bargeld und Karten. Ein Zeuge beobachtete den Täter, der offenbar in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs war, und sich nach der Tat entfernte.

Nähere Hinweise auf die Diebe gibt es nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 melden.

Merle Neufeld

