POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2020

Tauberbischofsheim: Fahndung mit Phantombild nach Sexualdelikt

Am 23. April wurde eine 36-Jährige Spaziergängerin in Tauberbischofsheim von zwei unbekannten Männern vergewaltigt. Die Frau war zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr im Naturschutzgebiet Brachenleite unterwegs, als die beiden Männer die Spaziergängerin ansprachen. Die Beiden hatten offensichtlich neben ihrem Auto auf Sie gewartet. Die Männer überwältigten die Frau und vergingen sich an ihr. Als ein Auto in der Nähe vorbeifuhr, ließen die Täter von der Frau ab und flüchteten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: - zwischen 30 und 40 Jahre alt - südländisches Aussehen - zwischen 160 und 170cm groß - sprachen gebrochenes Deutsch

Zeugen konnten zwei männliche Personen im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 19 Uhr bei Grünsfeld auf dem halben Weg in Richtung Autobahnrasthof Ob der Tauber Ost beobachten. Von einer der beiden männlichen Personen konnte ein Phantombild gefertigt werden. Es kann auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg, unter dem Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/tauberbischofsheim-sexueller-uebergriff/ angesehen werden. Ob die abgebildete männliche Person als Tatverdächtiger oder Zeuge in Betracht kommt, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise zur Identität der abgebildeten Person nimmt das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, entgegen.

