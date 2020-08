Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Rangieren hat eine unbekannte Person am Montagvormittag mit ihrem Fahrzeug einen Lichtmast an einer Straßenbahnhaltestelle in Heilbronn beschädigt. Die Person fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Gefährt gegen den Mast an der Haltestelle Sonnenbrunnen und brauste danach davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Zwei Leichtverletzte bei Autounfall

Auf der Kreisstraße zwischen Heilbronn-Biberach und Heilbronn-Kirchhausen kollidierten am Montagmittag der Audi eines 29-Jährigen und der Smart einer 45-Jährigen. Der Audi-Fahrer übersah gegen 12 Uhr offensichtlich die in Richtung Biberach entgegenkommende Frau mit ihrem Smart und bog in die Michael-Vehe-Straße ab. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei drehte sich der Smart und kippte um. Die 45-Jährige und ihre 10-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: 13.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter bei Unfall

Am Sonntagabend kollidierten ein Ford Fiesta und ein Mazda CX 5 im Saarlandkreisel in Heilbronn. Eine 43-Jährige übersah gegen 18 Uhr offensichtlich die rote Ampel und stieß mit ihrem Ford gegen den in den Kreisverkehr einfahrenden Mazda eines 59-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der Mazda-Fahrer leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 13.000 Euro.

Bad Rappenau: Baumhausbrand gelöscht

Einen Baumhausbrand löschte die Feuerwehr am späten Montagabend in Bad Rappenau-Fürfeld. Vermutlich ein technischer Defekt eines batteriebetriebenen Spielzeugs war die Ursache, dass das Baumhaus des Anwesens in der Mörikestraße gegen 22.30 Uhr in Flammen aufging. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Cleebronn: Garagenbrand nach technischem Defekt

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes in einer Garage in Cleebronn. In der Nacht auf Dienstag, gegen 23.30 Uhr geriet die mittlere von drei Garagen in der Hindenburgstraße in Brand. Bei dem Feuer wurde ein in der Garage abgestellter Nissan Qashqai zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Neuenstadt: Mit dem Auto überschlagen

Genau zwei Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 33-jährigen Ford-Fahrer am Montagabend bei Neuenstadt am Kocher. Der Mann war mit seinem Auto gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße von Neuenstadt-Cleversulzbach in Richtung Eberbach unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Ford überschlug sich und kam auf den Reifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 33-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Seinen Ford hätte er sowieso nicht mehr fahren können, da dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Offenau: Baustellencontainer aufgebrochen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf bislang unbekannte Weise drei Baustellencontainer in Offenau aufgebrochen und hochwertige Elektro- und Arbeitsgeräte entwendet. Zwischen 12 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Montag gelangten die Täter auf das Baustellengelände an der Zufahrt zu einem Betonwerk in der Straße Wehräcker. Hier brachen die Täter die Container auf und entwendeten ein Navi, einen Laptop, zwei Laser und mehrere Arbeitsgeräte. Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Gundelsheim, Telefonnummer 06269 41041, zu melden.

Talheim: Einbrecher scheitert an Türen und Fenster

In der Nacht auf Montag versuchte sich ein Einbrecher an einem Haus in Talheim an mehreren Terassentüren und einem Fenster. Die unbekannte Person versuchte über das Fenster und die Türen ins Innere des Hauses im Akazienweg zu gelangen, scheiterte allerdings bei ihrem Einbruchsversuch. Das Fenster und die Türen hielten den Mühen des Unbekannten stand. Wer in der Nacht auf Montag in Talheim etwas Verdächtiges gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach, Telefonnummer 07131 644630, zu melden.

Gundelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Renault eines 76-Jährigen in Gundelsheim beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwischen 13.30 Uhr am Sonntag und 10.30 Uhr am Montag streifte die unbekannte Person vermutlich mit einem LKW den in der Tiefenbacher Straße geparkten roten Renault. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Streitgespräch mit dem Megafon

Mit einem Megafon verschaffte sich ein 57-Jähriger in der Nacht auf Samstag in seiner Nachbarschaft in Neckarsulm Gehör. Vorausgegangen waren Meinungsverschiedenheiten über die Einhaltung der Nachtruhe in der Straße Gabeläcker und den angrenzenden Kleingärten. Um der Einhaltung Nachdruck zu verleihen, nutzte der Mann gegen 1 Uhr den Stimmverstärker. Zeugen berichteten dabei von einer unangemessenen Wortwahl. Wer die Aussagen in der Nacht auf Samstag gehört hat oder durch den Mann beleidigt wurde, wird gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Gemmingen: Zeugen nach Spiegelstreifer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Gemmingen sucht die Polizei nach Zeugen. Auf der Kreisstraße 2054 zwischen den Abfahrten nach Stebbach streiften sich gegen 6.40 Uhr zwei entgegenkommende Transporter mit ihren Außenspiegeln. Um den Unfallhergang zu ermitteln, werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben. Ein Zeuge soll hinter einem der Transporter, einem weißen Fiat Ducato gefahren sein, als dieser den Spiegel eines blauen VW Transporters streifte. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

