Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Tauberbischofsheim: Unfall auf der Autobahn

Am Montagabend verlor ein 54-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 16.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Vermutlich geriet der Wagen aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Von dieser wurde der Pkw nach links abgewiesen. Nachdem der Wagen beide Fahrspuren querte, prallte dieser mit der linken Schutzplanke zusammen. Daraufhin kam der Mercedes auf der linken Spur zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die drei Insassen nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 37.000 Euro. Kurze Zeit später übersah eine 56-Jährige die abgesicherte Unfallstelle und prallte mit ihrem Skoda gegen die von der Polizei aufgestellten Blitzleuchten und Baken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell